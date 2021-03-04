Kastamonu'da 14-16 Şubat tarihlerindeki yağışlardan önce kar kalınlığının 15 santimetreye kadar düştüğü Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde, yağışın ardından kar kalınlığı 60 santimetreye kadar yükseldi.

Ocak ayının son haftasında sezonu açan Ilgaz Dağı ve Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezlerindeki tesis işletmecileri, geç başlayan sezonun erken bitmesinden kaygı duyuyordu. Son dönemde bölgeye yağan kar, sezonun uzamasını sağlayacak.

Dağda bulunan 2 kayak merkezi farklı uzunluktaki pistleriyle İstanbul, Ankara, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum, Amasya olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Kayak sezonumuzun nisan ayının ortasına kadar gitmesini bekliyoruz"

Yurduntepe Kayak Merkezi Tesisler Sorumlu Müdürü Tuncay Sönmezışık, "Geçen haftalarda kar seviyemiz 10-15 santimetreye kadar düşmüştü. Ardından yaklaşık 50-60 santimetre kadar kar yağışı oldu. Bu bize can suyu gibi oldu" dedi.

İlgiden çok memnun olduklarını söyleyen Sönmezışık, şunları anlattı:

"Gerek Ilgaz olsun gerekse de Yurduntepe olsun bu sene bölgeye çok yoğun bir ilgi var. Kar seviyesinin düşmesinin ardından gelen kar yağışı bölgeye önemli katkı sağladı. Karı hemen ezerek kayılabilecek seviyeye getirdik. Onun yoğunluğunu yaşıyoruz. İnsanlar burada ister kızakla kayıyor isterse de doğa yürüyüşü yapabiliyor. Çam ağaçları arasında bol oksijenli bu doğa harikası yeri görmeye herkesi bekliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Sezonun uzamasını ümit ettiklerini söyleyen Sönmezışık, "Mart ayının ilk haftası yine yağış bekleniyor. Bu yağışlarla birlikte bizim kayak sezonumuzun nisan ayının ortasına kadar gitmesini bekliyoruz" dedi.