"Sporda Şiddetsiz İletişim" Projesiyle "Rakibine Jest Yap" kampanyasına İletişim Başkanlığı imza attı.

Sporda Şiddetsiz İletişim" projesiyle öncelikle oyuncudan taraftarlara, ailelerden yönetim ve medyaya kadar futbolun ulaştığı her yerde şiddet ve nefretin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İletişim Başkanlığı yaptığı paylaşımda, "Futbola şiddetle değil gönülden bağlanalım" mesajını verdi.

Kampanyaya sosyal medyadan büyük ilgi

Kampanya ile ilgili açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sporda nezakete vurgu yaptı.

"Kampanyamızla rakibin oyunun ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatıyoruz. Futbolda rakip takım oyuncularının birbirlerine karşı sergiledikleri saygı ve nezaket, oyunun değil insani değerlerin öncelik olduğunu hatırlatması bakımından çok önemli. Bu tarz olumlu davranışların sosyal medyanın da etkisiyle yayılarak toplumun geneli tarafından büyük takdir topladığı görülüyor."

Altun, taraftarca model olarak görülen oyuncuların centilmen davranışlarının benimsendiğini ve futbolda saldırgan bir havanın oluşmasının önüne geçildiğini ifade etti.

Milli Takım'ın asker selamı

Topluma olumlu yansımaları olacak örnek davranışların veya söylemlerin sergilenmesini teşvik ederken sahadaki kötü amaçlı davranışlarla da mücadele edilmesi gerektiğini bildiren Fahrettin Altun, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde Milli Takımımızın maruz kaldığı tartışmaları hepimiz takip ettik. Milli Takımımız Arnavutluk ve Fransa 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçlarında atılan gollerin ardından asker selamı vermiş ve bunun ardından UEFA soruşturma başlatmıştı.

Herhangi bir ırkçı, ayrımcı veya nefret içermeyen bu selamın siyasileştirilerek tartışmalara konu edilmesini Türkiye'ye karşı bir tahammülsüzlük olarak görüyoruz. Ülkemiz terörle amansız bir mücadele sürdürürken, Milli Takımımızın attığı gol sevinciyle buna bir selam ile destek göstermek istemesi bu boyutta tepki görmeyi hak etmemiştir. Futbolun bizi birbirimize bağlayan gücüne inanıyorum ve faydasız tartışmalarla buna gölge düşürülmemesi gerektiğini düşünüyorum."

İletişim Başkanlığının başlattığı kampanya sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: TRT Haber, AA