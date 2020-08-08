Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanın, kondisyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

İdmanın taktik ve şut organizasyonlarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Öte yandan, Sırp başantrenörün antrenman öncesi teknik ve idari kadro ile bir araya geldiği, daha sonra ise basketbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdiği kaydedildi.