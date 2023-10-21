Icardi attı Galatasaray seriye devam etti

Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Heyecan dolu derbide kazanan Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar bu sezon Süper Lig’de üst üste 8. galibiyetini elde etti.

Beşiktaş karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Karşılaşmada takımını 10 kişi bırakan Mert Günok profesyonel kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.

GOL - ICARDI TARİHE GEÇTİ - 26. dakikada Icardi Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Icardi, Beşiktaş karşısında kaydettiği gollerle Süper Lig'de Galatasaray forması altında derbilerde en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu, 5 kez Beşiktaş, 3 kez Trabzonspor ve 2 kez de Fenerbahçe ağlarını havalandırdı.

Derbi maçlarda 10 kez topu filelerle buluşturan Icardi, 8 golü bulunan Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak, lig tarihinde sarı-kırmızılı formayla en fazla skor üreten yabancı futbolcu unvanına sahip oldu.

KIRMIZI KART - Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, 30. dakikada, ceza sahası dışında topa elle müdahale etmesinden dolayı kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

GOL - CHAMBERLIN - 69. dakikada Beşiktaş'ta Chamberlain skoru dengeledi. Sağ kanatta topla buluşan Valentin Rosier önündeki boş alandan hızla ceza alanına giriyor ve son çizgiye inmeden topu içeri çeviriyor. Pozisyonu iyi takip eden Alex Oxlade-Chamberlain, altıpas önünden gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

GOL - YİNE ICARDI - 82. dakikada Icardi kazanılan penaltıyı gole çevirerek Galatasaray'ı tekrar öne geçiren isim oldu. 2-1 Golcü oyuncu bu sezon 10. golünü kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Yenilmezlik serisini 23 maça çıkartan Galatasaray, ligde sahasında oynadığı 21'inci maçı da kazandı.

Sarı kırmızılı ekip, taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezonun ikinci haftasında Giresunspor karşısında yaşamıştı.

Bu sezon ligde kaybetmeyen Okan Buruk'un öğrencileri, 25 puana yükseldi.

Sezona beklediği gibi başlayamayan Beşiktaş'ta inişli çıkışlı grafik devam etti. Derbi galibiyetiyle moral kazanmak isteyen siyah beyazlılar, ligdeki üçüncü yenilgisini aldı.

Şenol Güneş'in ardından takımın başına geçen Burak Yılmaz siyah beyazlılarla ilk yenilgisini aldı. Beşiktaş, genç teknik adam yönetimindeki ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 yenmişti.

Siyah-beyazlı ekip haftayı 16 puanla kapattı.

Bu yenilgiyle beraber siyah-beyazlıların, sarı-kırmızılı deplasmandaki kazanamama serisi de 7 maça çıktı. Kartal, Seyrantepe’deki son galibiyetini 2016-2017 sezonunda, 27 Şubat 2017'de Talisca'nın golüyle 1-0’lık skorla almıştı.

[Fotoğraf: İHA]

Tarftarlardan Cumhuriyet’in 100. yılına özel koreografi

Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü için hazırladıkları koreografiyi sergiledi.

Koreografide Doğu Tribünü'nde hazırlanan kartonlarla "1923 ve 2023" ile "İlelebet Cumhuriyet" görseli oluşturuldu.

Kuzey Tribünü'nde ise kartonlarla ay ve yıldız görselleri yapıldı. Bu sırada üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük resminin yer aldığı görsel makaralarla tribüne çekildi.

Bu görselin alt kısmında ise Galatasaray'ın efsane oyuncuları Metin Oktay, Bülent Korkmaz ve Okan Buruk, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın yanı sıra madenci, öğretmen, çiftçi ve öğrenci figürlerine yer verildi.

Tribünlerde "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz" ile "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" pankartlarının açıldığı koreografi, Gençlik Marşı eşliğinde sergilendi.

[Fotoğraf: İHA]

Filistin'e destek

Müsabaka öncesinde iki takım oyuncuları seremoniye Türkiye Futbol Federasyonunun hazırlattığı "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz." pankartıyla çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Oyuncular, siyah bant takarken İstiklal Marşı'nın okunmasından önce Filistin'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Bu sırada Beşiktaş taraftarları da "Çarşı savaşa karşı." pankartı açtı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada soldan ceza sahasına giren Angelino, dar açıya rağmen şutunu çekti. Kaleci Mert'in müdahale ettiği top yükseklik kazanarak kaleye yöneldi. Savunmaya dönen Colley, meşin yuvarlağı kafayla çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında kaleci Mert topun sahibi oldu.

10. dakikada soldan atağa katılan Rashica'nın vuruşunda Boey'den sekip kaleye yönelen topu son anda Muslera kornere çeldi.

18. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ kanattan serbest vuruş kullanan Ghezzal, meşin yuvarlağı kale sahasına gönderdi. Kimsenin dokunamadığı top, uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.

19. dakikada sağdan gelişen atakta Tete'nin ortaladığı topu savunma uzaklaştırmak istedi. Penaltı noktası gerisine gelen meşin yuvarlağa Kerem'in bekletmeden vuruşundan sonuç çıkmadı.

23. dakikada savunma arkasına atılan topu alan Amartey'e baskı yapan Icardi, meşin yuvarlağı rakibinden kaptı. Ceza sahası yayı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Arjantinli yıldızın şutunda, kaleci Mert Günok sağına uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.

[Fotoğraf: DepoPhotos] [Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - ICARDI ATTI - 26. dakikada Galatasaray öne geçti. Sarı-kırmızılı ekibin ceza sahası ve önündeki baskıda kaleci Mert'in uzaklaştırmak istediği top Kaan Ayhan'a geldi.

Bu oyuncu meşin yuvarlağı kafayla ceza sahası yayı içindeki Icardi'ye indirdi. Arjantinli golcünün kafayla takım arkadaşına aktarmak istediği top rakibine çarparak yeniden kendisinde kaldı. Pozisyonu iyi takip eden Icardi, altıpas önünde yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. 1-0.

KIRMIZI KART - BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ - 30. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Icardi, kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Mert Günok'tan sıyrıldı. Sarı-kırmızılı futbolcunun kaleye göndermek istediği topu savunma uzaklaştırdı.

Pozisyonda önce devam kararı veren hakem Halil Umut Meler, Video Yardımcı Hakem'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Kaleci Mert'in ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiğini tespit eden Meler, siyah-beyazlı kaleciyi doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

45+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzaktan şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip 1-0 üstün tamamladı.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

61. dakikada sarı-kırmızılı ekibin kazandığı penaltı Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası iptal edildi. Beşiktaş'ın kullandığı kale vuruşunda baskıya giden Torreira, ceza sahasında Hadziahmetovic'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Meler, VAR'ın uyarısıyla yeniden pozisyonu inceledi ve faul olmadığına hükmederek penaltıyı iptal etti.

GOL - CHAMBERLAIN EŞİTLİĞİ SAĞLADI - 69. dakikada bir kişi eksik oynayan Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sağdan hızlı gelişen atakta Angelino'dan sıyrılarak ceza sahasına giren ve son çizgiye inen Rosier, pasını geriden gelen Chamberlain'e çıkardı. İngiliz futbolcu, yaptığı tek vuruşla ağları havalandırdı. 1-1.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

80. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Mertens'in sağdan kullandığı faulde ön direğe hareketlenen Torreira'nın kafayla vurduğu topa Hadziahmetovic elle müdahale edince Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

GOL - SON SÖZ YİNE ICARDI'DEN - 82. dakikada topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı kaleci Ersin'in solundan ağlara gönderdi. 2-1.

Mücadele Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Stat: RAMS Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk. 79 Bakambu), Kaan Ayhan, Torreira (Dk. 85 Ndombele), Tete (Dk. 65 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 85 Kerem Demirbay), Zaha (Dk. 64 Mertens), Icardi.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov (Dk. 46 Masuaku), Tayfur Bingöl (Dk. 83 Rebic), Hadziahmetovic, Gedson Fernandes (Dk. 46 Chamberlain), Ghezzal, Rashica (Dk. 32 Ersin Destanoğlu), Aboubakar (Dk. 78 Cenk Tosun).

Sarı kartlar: Dk. 17 Sanchez, Dk. 84 Bakambu, Dk. 90+1 Muslera (Galatasaray), Dk. 17 Amartey, Dk. 18 Tayfur Bingöl, Dk. 58 Hadziahmetovic, Dk. 76 Masuaku, Dk. 89 Rebic, Dk. Ghezzal (Beşiktaş)

Goller: Dk. 26 ve 82 (penaltıdan) Icardi (Galatasaray), Dk. 69 Chamberlain (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 30 Mert Günok (Beşiktaş)