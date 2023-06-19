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Spor
AA 19.06.2023 19:00

Hollandalı Promes 1,5 yıl hapse mahkum edildi

Hollanda Milli Futbol Takımı formasını 50 kez giyen Quincy Promes, kuzenini dizinden bıçakladığı gerekçesiyle 1,5 yıl hapis cezası aldı.

Hollandalı Promes 1,5 yıl hapse mahkum edildi

Promes'un 2020'nin temmuz ayında düzenlenen bir aile partisinde kuzenini dizinden bıçakladığı şüphesiyle yargılandığı dava, Hollanda'daki Amsterdam Bölge Mahkemesi'nde görüldü.

Kariyerini Rus kulübü Spartak Moskova'da sürdüren 31 yaşındaki futbolcu, duruşmaya katılmadı.

Adam öldürmeye teşebbüs ve ağır saldırı suçlarının yöneltildiği Promes, ünlü biri olduğu için kamuya kötü örnek teşkil ettiği gerekçesiyle cezası arttırılarak 1,5 yıl hapse mahkum edildi.

Promes, 2020'nin aralık ayında Ajax Kulübü'nin oyuncusuyken konuyla ilgili birkaç gün hapiste kalmış ve hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı.

Hollanda Milli Takımı formasıyla 2014-2021 yılları arasında 50 maça çıkan Promes, 7 gol attı.

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