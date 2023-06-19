Türkiye Galler'i iki golle geçti

A Milli Takım, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Galler'i ağırladı. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Maresca yönetti.

A Milli Futbol Takım, 27 yıl sonra Samsun'da oynadığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

D Grubu'nda üçüncü galibiyetini elde eden Türkiye, 9 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Milliler, Galler karşısında kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını da 5'e çıkarttı.

[Fotoğraf: Reuters]

Ay yıldızlıların gollerini, 72. dakikada Umut Nayir ile 80. dakikada Arda Güler filelerle buluşturdu.

Galler'de Mempham'ın kendi kalesine attığı gol ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

Konuk ekipte Morrell, 41. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galler'de Morrell bu hareketi sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı... pic.twitter.com/rIyhy3Qp6C — TRT Spor (@trtspor) June 19, 2023

64. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltı kaçırdı.

Hakan Çalhanoğlu ile penaltı vuruşundan yararlanamadık... pic.twitter.com/79MlyglYyA — TRT Spor (@trtspor) June 19, 2023

Umut Nayir'in 69. dakikada attığı gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Bu kez de Umut Nayir ile bulduğumuz gol iptal edildi... pic.twitter.com/QBbRKjSp58 — TRT Spor (@trtspor) June 19, 2023

72. dakikada Umut Nayir Milli takımı 1-0 öne geçirdi.

GOOOLL!! UMUT NAYİR!! BU KEZ OLDU! BU KEZ SAYILDI! HARİKA YÜKSELDİ KAFAYI VURDU! ŞİMDİ GALLER KARŞISINDA ÖNDEYİZ!! pic.twitter.com/n9RmTM1tXD — TRT Spor (@trtspor) June 19, 2023

Arda Güler'in 80. dakikada attığı muhteşem golle ay yıldızlılar farkı 2'ye çıkardı.

GOOOLL!! ARDA GÜLEEERRR!! HARİKA, MÜKEMMEL!! KLASINA YAKIŞAN MÜTHİŞ BİR GOLL! KALECİ ÇARESİZ! pic.twitter.com/aGqRyvkFgM — TRT Spor (@trtspor) June 19, 2023

[Fotoğraf: AA]

Dördüncü maç gününü de bay geçen iki maçı eksik Hırvatistan ise 4 puana sahip.

4 puanlı Galler ise dördüncü sırada bulunuyor. Grubun diğer maçında saat 19.00'da oynanan karşılaşmada Ermenistan, Letonya'yı 2-1 yenerek 6 puana yükseldi. Son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.

Türkiye, ilk maçta deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 yendi. Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 kaybeden ay yıldızlılar, Letonya'dan ise 3-2'lik galibiyetle döndü.

Galler ise Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne istediği başlangıcı yapamadı. Hırvatistan ile 1-1 berabere kalan Robert Page'in öğrencileri, Letonya'yı 1-0 yendi, Ermenistan'a ise 4-2 kaybetti.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL İPTAL - 10. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Merih'in pasında Zeki, ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun yerden ortasında Mepham'ın ayağına çarpan top, ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Fabio Maresca, golü iptal ederek ofsayt kararı verdi.

17. dakikada Galler'in ceza sahası önünde kazandığı serbest vuruşu James kullandı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top direğin yanında auta çıktı.

34. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Kerem hiç beklemeden vuruşunu yaptı. Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak farklı bir şekilde üstten dışarı çıktı.

KIRMIZI KART GALLER 10 KİŞİ - 41. dakikada Galler, 10 kişi kaldı. Türkiye'nin atağında Ferdi Kadıoğlu'na müdahale eden Morrell'e kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45+1. dakikada Türkiye, Cengiz Ünder ile gole yaklaştı. Zeki Çelik'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder'in sert vurdu. Topu kaleci Ward, iki hamlede kontrol etti.

45+5. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Orkun Kökçü’nün sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ward’da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. [Fotoğraf: Reuters] [Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Harry Wilson’un ceza sahası dışından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanına çeldi.

63. dakikada Ramsey’in ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesinin ardından hakem Maresca beyaz noktayı gösterdi.

64. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı penaltı atışında kaleci Ward meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

68. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Ferdi’nin bekletmeden içeri çevirdiği topa kaleci Ward dokundu. Kaleciden gelen topu önünde bulan Umut Nayir’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Maresca gol öncesi Umut’un elle oynadığını tespit ederek golü iptal etti.

GOL - UMUT NAYİR ATTI 72. dakikada sağ kanattan Barış Alper’in içeri çevirdiği topa kale önünde Umut Nayir’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ward’ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-0

ARDA GÜLER'DEN MUHTEŞEM GOL - 80. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Arda Güler’in direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

Karşılaşmayı Milli Takım 2-0 kazandı.

[Fotoğraf: Reuters] [Fotoğraf: Reuters]

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Fabio Maresca, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 60 Eren Elmalı), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 73 İrfan Can Kahveci), Orkun Kökçü (Dk. 89 Salih Uçan), Salih Özcan (Dk. 61 Arda Güler), Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Umut Nayir), Barış Alper Yılmaz.

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Willams, Morrell, Ampadu, Ramsey (Dk. 84 James), Wilson (Dk. 84 Broadhead), James (Dk. 62 Bradshaw), Johnson (Dk. 46 Cabango).

Sarı kartlar: Dk. 16 Zeki Çelik, Dk. 47 Merih Demiral, Dk. 51 Cengiz Ünder, Dk. 75 İrfan Can Kahveci (Türkiye), Dk. 58 Roberts (Galler)

Kırmızı kart: Dk. 41 Morrell (Galler)

Goller: Dk. 72 Umut Nayir, Dk. 80 Arda Güler (Türkiye)