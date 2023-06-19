Okan Kocuk Samsunspor'da

Süper Lig’in yeni takımlarından Samsunspor, sezonun ilk transferini Galatasaray’ın kalecisi Okan Kocuk’u kadrosuna katarak yaptı.

Geçen sezon rekorları alt üst ederek Süper Lig’e yükselen Samsunspor Samsunspor, sezonun ilk transferini kaleye yaptı. Kırmızı-beyazlılar Okan Kocuk ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

"Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen 27 yaşındaki Okan Kocuk ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

Kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan Okan Kocuk, Bandırmaspor, İstanbulspor, Giresunspor ve Galatasaray formalarını giymişti. 27 yaşındaki ve 1,91 boyundaki Okan Kocuk, futbolculuk kariyerinde 187 kez forma giydi.