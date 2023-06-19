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Spor
AA 19.06.2023 22:10

Stefan Kuntz 2 değişikliğe gitti

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile Samsun'da karşılaşan A Milli Futbol Takımı'da, Letonya maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler ile Umut Nayir, yedek kadroda yer aldı

Stefan Kuntz 2 değişikliğe gitti
[Fotograf: Reuters]

Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, sahaya Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper ilk 11'ini sürdü.

A Milli Takım'da Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Samet Akaydın, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Salih Uçan, Kenan Kahraman, Arda Güler, Cenk Özkaçar ise maça yedek başladı.

A Milli Futbol Takımı'nda Letonya maçında ilk kez 11'de başlayan genç futbolcu Arda Güler ve deneyimli forvet Umut Nayir, Galler karşısında yedek kadroda yer aldı.

CANLI | Türkiye-Galler
CANLI | Türkiye-Galler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak karşılaşmayı tribünden izledi

A Milli Takım'ın Samsun'da oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle takip etti.

A Milli Futbol Takım, 27 yıl sonra Samsun'da

Samsun, en son 1 Mayıs 1996 yılında Türkiye-Ukrayna arasında oynanan özel maça ev sahipliği yapmıştı. A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmişti.

27 yıl sonra Samsun, A Milli Futbol Takımı'na ev sahipliği yaptı. 33 bin 919 tribün kapasiteli 19 Mayıs Stadı'nda Samsunlu futbolseverler kendilerine ayrılan biletleri 1 saat içinde tüketti.

Stadyumda 50'si özel güvenlik, 1000'i de resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 1550 personel güvenliği sağladı. Tamamı dolan stadyumda Galler taraftarı 2 bin kişi de yerini aldı.

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