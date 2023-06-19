Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Altyapı Tesisleri açıldı

Bakan Bak, Süper Lig'e çıkan Samsunspor'u tebrik ederek, Türkiye'nin spor alanındaki müthiş gelişimine katkı sağlayan güzel bir tesisi daha hizmete açmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Samsun'un spor alanındaki tesisleşmesiyle Karadeniz'de parlayan bir il olduğunu ifade eden Bak, yeni tesisten de gelecekte çok başarılı sporcular çıkacağına inandıklarını vurguladı.

Bak, Türkiye Futbol Federasyonunun Altyapı Akademileri Projesi'ne ellerinden gelen tüm desteği verdiklerini belirtti.

"Bu çok güzel bir proje. Bütün kulüplerimizin bunu yapması gerekiyor. Bizim artık sporcu üretip ihraç etmemiz lazım. Avrupa, dünya liglerinde sporcularımızın yer alması lazım. Bazı ünlü sporcularımız var, bunları yapıyorlar ama yeterli değil, daha fazlasını yapmalıyız. Bunun için bu tesis bir adım, başarılı bir adım. Tekrar hayırlı olsun. Sporcularımıza, ailelerine hayırlı olsun. Aileler çocuklarını buraya getirecek. Sporcular burada kalacak. Antrenman, beslenme desteği alacaklar. Dolasıyla güzel bir tesis. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Bak, dünyanın en büyük spor yatırımlarını yapan ülke konumunda olduklarını da kaydederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türk sporuna verdiği katkıdan ötürü teşekkür etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Samsunspor'u bir kez daha tebrik ettiklerini dile getirdi.

Büyükekşi, göreve gelir gelmez, ilk işlerinin akademi projesini hayata geçirmek olduğuna dikkat çekti.

"Akademi projesiyle birlikte özellikle kulüplerimizin sürdürebilir ve kalıcı başarı elde etmesinin altını çizdik. Bunun için yurt dışından Double Pass firması ile sözleşme imzaladık. Altı yaştan başlayarak özellikle gençlerimizi nasıl yetiştiririz diye baktık. Bu gençlerimiz, çocuklarımız pırıl pırıl. Altı yaşından başlayarak inşallah Samsunspor'a geçmişte olduğu gibi Tanju Çolaklar, Ertuğrul Sağlamlar yetiştirecek. Türk futbolunun sürdürebilir başarısına katkı sunan isimler olacaklar."

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım da konuşmasında tesisle ilgili bilgiler verdi. Yıldırım, açılışını yaptıkları tesiste 130 yatak ve 5 futbol sahası bulunduğunu belirterek, UEFA standartlarına uygun bir tesisi Türk futboluna kazandırmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Yıldırım, tesisin diğer futbol kulüplerine de örnek olmasını istediklerini aktardı.

"Çünkü biz Samsunspor olarak Türk futbolunda sporcu yetiştirip futbolcu ihracatı yapmayı düşünüyoruz. Burası futbol ekonomisine katkı değer katacak bir yer olacak inşallah. O anlamda artık varımız, yoğumuz bu tesiste zeki, çalışkan, ahlaklı sporcular yetiştirmek olacak."

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de törende yaptıkları konuşmalarda kentteki spor yatırımlarına ilişkin bilgi verdiler.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Bak ve diğer katılımcılar tarafından kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Bakan Bak ve beraberindekiler açılışın ardından tesisi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.