İzmir'de depremde hayatını kaybeden sporcular anısına saygı yürüyüşü

İzmir'de yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi yüzme ve karate grup müsabakaları öncesinde Atatürk Stadı Futbol Faal Hakemleri ve Gözlemciler Derneği ile Alsancak Gençlik Merkezinde toplantı gerçekleştirildi.

Açılışta İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Alsaç, Afyon, Aydın, Bilecek, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak'tan gelen 500 sporcuya başarı diledi.

Daha sonra Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndan İzmir Kültür Sanat Fabrikası'na kadar, depremde hayatını kaybeden sporcular anısına saygı yürüyüşü düzenlendi.