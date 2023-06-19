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Spor
AA 19.06.2023 19:40

İzmir'de depremde hayatını kaybeden sporcular anısına saygı yürüyüşü

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakalarında mücadele etmek için farklı illerden gelen sporcuların katılımıyla, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden sporcular anısına saygı yürüyüşü düzenledi.

İzmir'de depremde hayatını kaybeden sporcular anısına saygı yürüyüşü
[Fotograf: AA]

İzmir'de yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi yüzme ve karate grup müsabakaları öncesinde Atatürk Stadı Futbol Faal Hakemleri ve Gözlemciler Derneği ile Alsancak Gençlik Merkezinde toplantı gerçekleştirildi.

Açılışta İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Alsaç, Afyon, Aydın, Bilecek, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak'tan gelen 500 sporcuya başarı diledi.

İzmir'de depremde hayatını kaybeden sporcular anısına saygı yürüyüşü

Daha sonra Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndan İzmir Kültür Sanat Fabrikası'na kadar, depremde hayatını kaybeden sporcular anısına saygı yürüyüşü düzenlendi.

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