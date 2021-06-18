Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da Hollanda ile Avusturya, karşı karşıya geldi.

İlk maçlarından galibiyetle ayrılan iki ekibin zorlu mücadelesinde kazanan Hollanda oldu.

Hollanda, karşılaşmadan Depay 11' (P) ve Dumfries'in 67' golleriyle 2-0 galibiyetle ayrılarak 2'de 2 yaptı.

Alaba'nın ceza sahasının sağ köşesinde Dumfries'in ayağına basması sonucu Hollanda, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Depay, 11. dakikada durumu 1-0 yaptı.

Hollanda 67. dakikada 2-0 öne geçti. Orta sahadan koşuya başlayan Malen, Depay'ın pasıyla savunmanın arkasına sarktı. Topu altı pasa kadar süren Malen, kendisine paralel olarak sağdan gelen Dumfries'e pasını çıkardı. Dumfries de topu yakın mesafeden ağlara gönderdi.

Mücadeleyi 2-0 kazanan Hollanda, puanını 6'ya çıkararak İtalya ve Belçika'nın ardından son 16 turuna yükselmeyi garantileyen 3. ekip oldu.