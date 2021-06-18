Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'ye bir madalya daha
[Fotoğraf: Türkiye Güreş Federasyonu]
Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kızlarda Sevim Akbaş, gümüş madalya elde etti. Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı da 5'e yükseldi.
Bulgaristan’ın Samokov kentinde düzenlenen U17 Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.
49 kiloda Sevim Akbaş, finalde Ukraynalı Maria Yefremova'yla karşılaştı. Avrupa şampiyonu rakibine finalde kaybeden Sevim, gümüş madalyayı boynuna taktı.
Daha önce serbest stilde 4 bronz madalya kazanan Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı da 5'e yükseldi.
Turnuvada yarın finalde kızlarda 53 kiloda Tuba Demir, Rus rakibi Natalia Khramenkova'yla finalde altın madalya için karşılaşacak. 61 kiloda Büşra Efe ise bronz madalya kazanmak için mücadele edecek.
Etiketler: Avrupa Güreş Şampiyonası Bulgaristan
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