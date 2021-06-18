Bulgaristan’ın Samokov kentinde düzenlenen U17 Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.

49 kiloda Sevim Akbaş, finalde Ukraynalı Maria Yefremova'yla karşılaştı. Avrupa şampiyonu rakibine finalde kaybeden Sevim, gümüş madalyayı boynuna taktı.

Daha önce serbest stilde 4 bronz madalya kazanan Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı da 5'e yükseldi.

Turnuvada yarın finalde kızlarda 53 kiloda Tuba Demir, Rus rakibi Natalia Khramenkova'yla finalde altın madalya için karşılaşacak. 61 kiloda Büşra Efe ise bronz madalya kazanmak için mücadele edecek.