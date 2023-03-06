Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, EURO 2024 Elemeleri'nde 25 Mart'ta konuk edecekleri Galler ve 28 Mart'ta deplasmandaki Türkiye maçlarının kadrosunu duyurdu.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da karşılaşacağı Hırvatistan'ın aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Ivica Ivusic (Pafos), Nediljko Labrovic (Rijeka)

Savunma: Domagoj Vida (AEK), Borna Barisic (Rangers), Josip Juranovic (Union Berlin), Josko Gvardiol (Leipzig), Borna Sosa (Stuttgart), Josip Stanisic (Bayern Münih), Martin Erlic (Sassuolo), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Lovro Majer (Rennes), Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb), Luka Sucic (Salzburg)

Forvet: Ivan Perisic (Tottenham), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Mislav Orsic (Southampton), Marko Livaja (Hajduk Split), Petar Musa (Benfica)

Rezerv Oyuncular: Ivo Grbic (Atletico Madrid), Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt), Dion Drena Beljo (Augsburg), Dario Spikic (Dinamo Zagreb)