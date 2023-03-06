Kandilli Kayak Merkezi'nde düzenlenen ve dün başlayan yarışlara katılan 104 sporcu, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Biatlon Takımı'ndan 9 sporcu da ter döktü.

[Fotoğraf: AA]

Olumsuz hava koşulları nedeniyle son gün yarışları Kayaklı Koşu Pisti'nde gerçekleştirilirken, sporcular silah atışı yapmadı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yarışmaya 13 ilden 104 sporcunun katıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Oto, dün başlayan yarışların bugün de kıyasıya mücadelelerle devam ettiğini belirtti.

"Dünkü yarışlarımız başarıyla tamamlandı. Ancak bugün ekstra bir durum oldu. Yağmurun çok yağması ve etkili olan rüzgardan dolayı yarışları Kayaklı Koşu Pisti'ne aldık. Sadece silah atışı olmadı."

Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:

İlk gün biatlon yarışları:

20 yaş üstü kadınlar: 1- Mine Kılıç, 2- Berna Yılmaz, 3- Emına Sıdaruk

20 yaş üstü erkekler: 1- Zana Öztunç, 2- Abdurahim Duman, 3- Halil İbrahim Yılmaz

20 yaş altı kadınlar: 1- Ebru Tuncer, 2- Betül Demir, 3- Neslişah Sarıaltun

20 yaş altı erkekler: 1- Berkan Metehan Türkeş, 2- Barış Oduncu, 3- İslam Demir

18 yaş altı kadınlar: 1- Senanur Karaman, 2- Şilan Yılmaz, 3- Zülal Türk

18 yaş altı erkekler: 1- Davut İmir, 2- Veysel Vurğun, 3- Abdullah Koç

15 yaş altı kızlar: 1- Rabia Neval Tekin, 2- Havvanur Eskihan, 3- Medine Karaman

15 yaş altı erkekler: 1- Arda Ertaş, 2- Mehmet Sefa Ertaş, 3- Abdulsamet Abatay

14 yaş altı kızlar: 1- Pınar Karaman, 2- Zeynep Karaman, 3- Nursema Can Şenyiğit

14 yaş altı erkekler: 1- Muhammet Hamza Dincer, 2- Ömer Asaf Durmuş, 3- Ahmet Boran Demirci

[Fotoğraf: AA]

İkinci gün sprint yarışları:

20 yaş üstü kadınlar: 1- Mine Kılıç, 2- Berna Yılmaz, 3- Emına Sıdaruk

20 yaş üstü erkekler: 1- Zana Öztunç, 2- Abdurahim Duman, 3- Eyüp Arslan

20 yaş altı kızlar: 1- Ebru Tuncer, 2- Betül Demir, 3- Neslişah Sarıaltun

20 yaş altı erkekler: 1- Berkan Metehan Türkeş, 2- Barış Oduncu, 3- İslam Demir

18 yaş altı kızlar: 1- Şilan Yılmaz, 2- Senanur Karaman, 3- Nurefşan Çinar

18 yaş altı erkekler: 1- Abdullah Koç, 2- Abdullah Oğlağo, 3- Davut İmir

15 yaş altı kızlar: 1- Havvanur Eskihan, 2- Rabia Neval Tekin, 3- Esma Eylül Gökarca

15 yaş altı erkekler: 1- Arda Ertaş, 2- Mehmet Sefa Ertaş, 3- Bulut Meral

14 yaş altı kızlar: 1- Pınar Karaman, 2- Zeynep Karaman, 3- Nursema Şenyiğit

14 yaş altı erkekler: 1- Ahmet Boran Demirci,2- Ömer Asaf Durmuş, 3- Muhammet Hamza Dincer​​​​​​​