Biatlon Türkiye Şampiyonası Erzurum'da tamamlandı
Türkiye Kayak Federasyonunun 2023 faaliyet programında yer alan ve Erzurum'da düzenlenen Biatlon Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Kandilli Kayak Merkezi'nde düzenlenen ve dün başlayan yarışlara katılan 104 sporcu, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.
Şampiyonada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Biatlon Takımı'ndan 9 sporcu da ter döktü.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle son gün yarışları Kayaklı Koşu Pisti'nde gerçekleştirilirken, sporcular silah atışı yapmadı.
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yarışmaya 13 ilden 104 sporcunun katıldığını söyledi.
Oto, dün başlayan yarışların bugün de kıyasıya mücadelelerle devam ettiğini belirtti.
"Dünkü yarışlarımız başarıyla tamamlandı. Ancak bugün ekstra bir durum oldu. Yağmurun çok yağması ve etkili olan rüzgardan dolayı yarışları Kayaklı Koşu Pisti'ne aldık. Sadece silah atışı olmadı."
Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:
İlk gün biatlon yarışları:
20 yaş üstü kadınlar: 1- Mine Kılıç, 2- Berna Yılmaz, 3- Emına Sıdaruk
20 yaş üstü erkekler: 1- Zana Öztunç, 2- Abdurahim Duman, 3- Halil İbrahim Yılmaz
20 yaş altı kadınlar: 1- Ebru Tuncer, 2- Betül Demir, 3- Neslişah Sarıaltun
20 yaş altı erkekler: 1- Berkan Metehan Türkeş, 2- Barış Oduncu, 3- İslam Demir
18 yaş altı kadınlar: 1- Senanur Karaman, 2- Şilan Yılmaz, 3- Zülal Türk
18 yaş altı erkekler: 1- Davut İmir, 2- Veysel Vurğun, 3- Abdullah Koç
15 yaş altı kızlar: 1- Rabia Neval Tekin, 2- Havvanur Eskihan, 3- Medine Karaman
15 yaş altı erkekler: 1- Arda Ertaş, 2- Mehmet Sefa Ertaş, 3- Abdulsamet Abatay
14 yaş altı kızlar: 1- Pınar Karaman, 2- Zeynep Karaman, 3- Nursema Can Şenyiğit
14 yaş altı erkekler: 1- Muhammet Hamza Dincer, 2- Ömer Asaf Durmuş, 3- Ahmet Boran Demirci
İkinci gün sprint yarışları:
20 yaş üstü kadınlar: 1- Mine Kılıç, 2- Berna Yılmaz, 3- Emına Sıdaruk
20 yaş üstü erkekler: 1- Zana Öztunç, 2- Abdurahim Duman, 3- Eyüp Arslan
20 yaş altı kızlar: 1- Ebru Tuncer, 2- Betül Demir, 3- Neslişah Sarıaltun
20 yaş altı erkekler: 1- Berkan Metehan Türkeş, 2- Barış Oduncu, 3- İslam Demir
18 yaş altı kızlar: 1- Şilan Yılmaz, 2- Senanur Karaman, 3- Nurefşan Çinar
18 yaş altı erkekler: 1- Abdullah Koç, 2- Abdullah Oğlağo, 3- Davut İmir
15 yaş altı kızlar: 1- Havvanur Eskihan, 2- Rabia Neval Tekin, 3- Esma Eylül Gökarca
15 yaş altı erkekler: 1- Arda Ertaş, 2- Mehmet Sefa Ertaş, 3- Bulut Meral
14 yaş altı kızlar: 1- Pınar Karaman, 2- Zeynep Karaman, 3- Nursema Şenyiğit
14 yaş altı erkekler: 1- Ahmet Boran Demirci,2- Ömer Asaf Durmuş, 3- Muhammet Hamza Dincer
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