Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gökhan Töre MKE Ankaragücü'nde
MKE Ankaragücü Kulübü, Adana Demirspor'da forma giyen Gökhan Töre ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya, son olarak Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Gökhan Töre— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) March 6, 2023
Ankaragücü'müzde!
https://t.co/g96CTsIkue pic.twitter.com/I3I2xWXKRO
Etiketler: MKE Ankaragücü Transfer Haberleri
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