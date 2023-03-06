Trabzonspor, ara transfer dönemini rakiplerine göre suskun geçirdi. Bordo mavili ekip sadece Gaziantep Futbol Kulübü'nden Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı

Aynı kulüpte kiralık olarak bulunan Abdulkadir Parmak, Güneydoğu ekibinin ligden çekilmesi ile takıma geri döndü. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 28 yaşındaki oyuncu hakkında ne karar vereceği merak konusu.

Karadeniz ekibi, golcü oyuncusu Djaniny'yi Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharyah'a gönderdi. 31 yaşındaki forvet 1,5 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiralandı.

Sol kanat oyuncusu Kouassi, Vavacars Fatih Karagümrük'te kiralık olarak bulunuyordu. Fildişili oyuncunun, İstanbul ekibi ile sözleşmesi, alacaklarına istinaden karşılıklı feshedildi. Kouassi de Çin ekibi Zhejiang ile anlaştı.

Bordo mavililerde yolların ayrıldığı diğer oyuncu ise Yusuf Erdoğan oldu. Tecrübeli isim bedelsiz olarak Adana Demirspor'a imza attı.