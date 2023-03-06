Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi finali için "Gönüllü" başvuruları başladı
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finali için "Gönüllü" başvuruları başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 10 Haziran'da oynanacak final maçı için "Gönüllü" başvurularının başladığı belirtildi.
"Dünya futbolunun kulüpler bazında en büyük organizasyonu olan bu final için UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu ekipleri ile birlikte çalışıp, hayatlarının en büyük tecrübelerinden birine sahip olmak isteyen tüm gönüllü adaylarını başvuru yapmaya davet ediyoruz."
Başvurular 31 Mart'a kadar "volunteercommunity.uefa.com" adresi üzerinden yapılabilecek.
Çevrim içi başvuruların ardından belirlenen adaylarla yüz yüze görüşme yapılacak. Başvurulara ilişkin "gonullu@tff.org" adresine mail atılabilecek.
Etiketler: Şampiyonlar Ligi
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