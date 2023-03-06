Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 10 Haziran'da oynanacak final maçı için "Gönüllü" başvurularının başladığı belirtildi.

"Dünya futbolunun kulüpler bazında en büyük organizasyonu olan bu final için UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu ekipleri ile birlikte çalışıp, hayatlarının en büyük tecrübelerinden birine sahip olmak isteyen tüm gönüllü adaylarını başvuru yapmaya davet ediyoruz."

Başvurular 31 Mart'a kadar "volunteercommunity.uefa.com" adresi üzerinden yapılabilecek.

Çevrim içi başvuruların ardından belirlenen adaylarla yüz yüze görüşme yapılacak. Başvurulara ilişkin "gonullu@tff.org" adresine mail atılabilecek.