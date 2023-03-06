Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 15:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta Ghezzal takımla çalıştı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Antalyaspor maçı öncesinde ısınma sırasında sakatlanarak formasından uzak kalan Rachid Ghezzal, takımla birlikte yapılan antrenmanda yer aldı.
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenmanda Ankaragücü maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.
Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon ve pas çalışması yaparak başladıkları antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladı.
Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 8 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Etiketler: Beşiktaş
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