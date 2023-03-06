Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenmanda Ankaragücü maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon ve pas çalışması yaparak başladıkları antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 8 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.