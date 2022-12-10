Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 00:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırvat taraftarlar Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmelerini kutladı
[Fotograf: AA]
Hırvat taraftarlar, takımlarının Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesini heyecan ve coşkuyla kutladı.
Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 tamamlanan çeyrek final maçında Brezilya'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.
Başkent Zagreb'de bir araya gelen yüzlerce Hırvat taraftar, takımlarının yarı finale yükselmesini Hırvatistan bayrakları ve meşalelerle kutladı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Katar Dünya Kupası Hırvatistan
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