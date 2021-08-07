Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen finalde Chopra, 87.58 metrelik atışıyla altın madalyaya uzandı.

Bu başarı Hindistan'ın olimpiyat tarihinde cirit atmadaki ilk altın madalyası oldu.

[Fotoğraf: Reuters]

Gümüş madalyayı 86.67 metreyle Çekya'dan Jakup Vadlejch, bronz madalyayı ise yine Çekya'dan 85.44 metrelik atışıyla Vitezslav Vesely elde etti.