Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'dan cirit atmada ilk altın madalya
[Fotoğraf: Reuters]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde atletizmde erkekler cirit atmada Hindistan'dan Neeraj Chopra altın madalya kazandı.
Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen finalde Chopra, 87.58 metrelik atışıyla altın madalyaya uzandı.
Bu başarı Hindistan'ın olimpiyat tarihinde cirit atmadaki ilk altın madalyası oldu.
[Fotoğraf: Reuters]
Gümüş madalyayı 86.67 metreyle Çekya'dan Jakup Vadlejch, bronz madalyayı ise yine Çekya'dan 85.44 metrelik atışıyla Vitezslav Vesely elde etti.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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