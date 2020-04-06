Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Hidayet Türkoğlu'ndan TRT'ye teşekkür
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu TRT'ye teşekkür etti. TRT'nin salgın sürecinde 12 Dev Adam'ın 2001'deki maçlarını yayınlama kararına değinen Türkoğlu, "Gençlere sporu sevdirme yolunda önemli bir adım" dedi.
TRT, koronavirüs salgını sürecinde evde kalanları unutmadı.
A Milli Basketbol Takımı'nın eski maçları, TRT'den yeniden yayınlanacak. Gençler, TRT aracılığıyla "12 Dev Adam"ın unutulmaz maçlarıyla buluşacak.
Bu karar, efsane kadronun başrol oyuncularından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu da mutlu etti. Türkoğlu, karardan dolayı TRT'ye teşekkür etti.
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