TRT, koronavirüs salgını sürecinde evde kalanları unutmadı.

A Milli Basketbol Takımı'nın eski maçları, TRT'den yeniden yayınlanacak. Gençler, TRT aracılığıyla "12 Dev Adam"ın unutulmaz maçlarıyla buluşacak.

Bu karar, efsane kadronun başrol oyuncularından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu da mutlu etti. Türkoğlu, karardan dolayı TRT'ye teşekkür etti.