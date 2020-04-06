Galatasaray, yeni sezon planlamasına erken başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle futbol takımı çalışmalarını evlerinde bireysel olarak sürdürürken, teknik heyetin gelecek sezonun planlamasını yaptığı öğrenildi.

Yeni sezonda yaş ortalamasını düşürmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, sözleşmesi bitecek olan Mariano, Nagatomo ve Selçuk İnan gibi tecrübeli oyuncularla yollarını ayırmayı planlıyor.

Devre arasında Saracchi, Onyekuru ve Sekidika gibi genç isimleri kadrosuna katan Galatasaray’ın, yeni sezonda da transfer yaparken bu politikadan vazgeçmeyeceği ifade edildi.

Koronavirüs salgınının tüm kulüplere verdiği mali zararlardan dolayı transferde dikkatli davranacak Galatasaray’ın, kiralık olarak gönderdiği oyunculardan bonservis elde etmeyi planladığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılıların Diagne, Babel, Maicon ve Ozornwafor’a gelecek teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.