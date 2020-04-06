Norveçli plaj voleybolcusu Mathias Berntsen, koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarını evindeki mini voleybol sahasında sürdürüyor.

Berntsen’e antrenmanında köpeği "Kiara" eşlik ediyor. Berntsen, takım arkadaşı Kiara ve diğer takımdaki 2 kişi ile voleybol oynarken çektiği videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Videoda Berntsen ve Kiara’nın maç sırasında birbirlerine pas attığı görülüyor. Voleybolculara taş çıkaran sevimli köpeğin yeteneği dikkatleden kaçmadı.