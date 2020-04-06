Bir yandan bu sezonun geri kalanı için ekonomik planlama yapmaya çalışan Beşiktaş, bir yandan da önümüzdeki sezonun maliyetini düşürmeye çalışacak.

Takımda kiralık olarak forma giyen bir çok futbolcusundan istediği verimi alamayan Beşiktaş’ta yönetim ve Sergen Yalçın gönderilecek isimlerle ilgili görüşmeler yapıyor.

Buna göre Pedro Rebocho, Abdulay Diaby, Kevın-Prince Boateng ve Loris Karius ile yola devam edilmeyecek.

Mısırlı futbolcu Muhammed Elneny içinse istisnai bir durum söz konusu olabilir. Teknik direktör Sergen Yalçın mali açıdan uygun olması durumunda Elneny'nin takımda kalabileceğini yönetime iletti. Beşiktaş yönetiminin Arsenal ile başarlı futbolcu için yeniden görüşme yapması bekleniyor.

Yönetim, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atba Hutchinson ile de masaya oturmayı planlıyor. Siyah-beyazlı yönetimin mevcut kontratlardan daha düşük rakamlar önereceği gelen haberler arasında.