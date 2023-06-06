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Spor
AA 06.06.2023 15:40

"Hentbol iyileştirir" projesi kapsamında gönüllüler depremzedelerle buluştu

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) ve Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) iş birliğinde "Hentbol İyileştirir" projesi kapsamında gönüllüler, Osmaniye ve İskenderun'da depremzedelerle buluştu.

"Hentbol iyileştirir" projesi kapsamında gönüllüler depremzedelerle buluştu

THF'den yapılan açıklamada, "Hentbol İyileştirir" projesi kapsamında oluşturulan "Gönüllü Timi", depremzedelere destek olmak, bölgede bulunan konteynerlerde yaşayan çocuklara moral vermek ve spor aracılığıyla psikososyal anlamda destek sağlamak amacıyla, deprem bölgesindeki ilk çalışmasına Osmaniye ve İskenderun'da başladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan, proje hakkında konuştu.

"Federasyon olarak Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok şehrimizi etkileyen depremin yaralarını sarmak için başlattığımız yardım kampanyası ve 'Gönüllü Timi' çalışmalarımız EHF tarafından çok değerli bulundu ve kampanyaya destek vereceklerini duyurdular. Bu kapsamda ilk çalışmamızı Osmaniye ve İskenderun'da hayata geçirdik. Projemiz uzun soluklu bir proje ve önümüzdeki aylarda da devam edecek. Projeye destek olmak isteyen gönüllü arkadaşlarımızın katkılarını bekliyoruz. Osmaniye ve İskenderun'da yapılan üç etkinlikte yaklaşık 180 çocuğumuz hentbol ile tanıştı. Etkinliklerin tekrar yapılması konusunda davetler aldık."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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