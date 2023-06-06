Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Kupası başladı

Odunpazarı ilçesi Mamuca mevkisindeki Sarısungur Göleti'nde 3 gün sürecek yarışlara Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının da bulunduğu 29 takımdan 283 sporcu katılıyor.

Türkiye Kano Federasyonu Genel Sekreteri Ahmet Emrah Beşe, organizasyonun ilk gününde 1000 metre yarışlarının gerçekleştirildiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Beşe, 500 metre, son gün ise 200 metre yarışlarıyla organizasyonun tamamlanacağını belirtti.

"Durgunsu kano olarak nitelendirdiğimiz yarışımızda yine K1, K2 ve K4 kategorilerindeki yarışlarımızla organizasyona devam edeceğiz. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen, doğudan batıya birçok ilden gelen 29 takımımız ve yaklaşık 300 sporcumuzla yarışlarımıza devam edeceğiz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Beşe, organizasyon için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin gerekli kolaylığı sağladığını dile getirdi.

Beşe, bundan sonraki süreçte yurt dışı yarışlarının da olduğunu anlattı.

"Avrupa Oyunları için kafilemiz çalışmalarına devam edecek, kampa girecekler. İtalya'da 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası var. Ondan sonra 2-4 Ağustos tarihlerinde yine Eskişehir'de Türkiye Şampiyonası yarışlarıyla devam edecek."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy da Eskişehir için suyla ilgili tüm sporlara olabildiğince önem vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Çeliksoy, kanonun kentte yaygınlaşmasını ve organizasyonların rutin hale gelmesini sağladıklarını aktardı.

"Bu organizasyonları biz de artık tekrar elimizden geldiğince en iyi standartta ev sahipliği yapmak adına burada yaklaşık 29 kulübümüzü, 300 civarında sporcumuzu misafir ediyoruz. Bu, Türkiye Kupası olarak geçen bir organizasyon. Üç gün boyunca sürecek. Aynı zamanda ağustos ayının ilk haftasında da Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız; Durgunsu Türkiye Şampiyonası. Yine kentimizde ve tesislerimizde gerçekleştireceğiz. Biz gerçekten bu kadar sayıda sporcuya ve kulübe Eskişehir olarak ev sahipliği yapmaktan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet etmekten, bu sporun yanında olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz."

Çekişmeli mücadelelere sahne olan yarışlar, 8 Haziran Perşembe günü finallerin ardından kupa töreniyle sona erecek.