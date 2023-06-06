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Spor
AA 06.06.2023 13:00

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz sporda beslenmenin önemini anlattı:

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, sporda beslenmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz sporda beslenmenin önemini anlattı:
[Fotograf: AA]

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye okçuluktaki ilk madalyayı getiren Mete, 6 Haziran Diyetisyenler Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Mete, sporda beslenme ve profesyonel desteğin önemine vurgu yaptı.

"Beslenme, bu işin en zorlu kısmı. Herkesin sevdiği veya sevmediği yiyecekler var. Genelde sağlığa yararlı şeylerin tatları güzel olmaz. O yönde biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Sporda başarılı olmak istiyorsanız sevmediğiniz yemekleri de yemek zorundasınız. Bazı zamanlarda tatlı yiyememek çok fazla zorluyor. Hedefleriniz doğrultusunda ilerlediğiniz için bu konuda da kendinize hakim olmalısınız. Her şeyimizi dikkate alan bir programımız var."

"Bir diyetisyenle çalıştığım için çok memnunum"

Mete Gazoz, beslenme konusunda profesyonel destek aldıklarını aktardı.

"Bazen canınız bir şey tüketmek istemeyebilir. Kötü geçen maçlardan sonra canınız bir şey yemek istemiyor. Beslenme programına uymamızdaki en zor zaman burası. Kaybettiğiniz zaman yemeniz gerekenleri yemek çok zor olabiliyor. Sporcu diyetisyeni ile çalışıyoruz. Kendisi eski bir sporcu olduğu için bizim durumlarımızı çok iyi anlayabiliyor. Benim için en önemli kısım bu. 'Yarışman kötü geçti. Yemek istemiyorsun ama vücudunun buna ihtiyacı var. Önündeki yarışmalar için yemen lazım.' dediği zaman yiyorsunuz. İçimden, 'Ne alakası var.' demiyorum. Bir diyetisyenle çalıştığım için çok memnunum."

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