Marek Hamsik Trabzonspor'da iz bıraktı

Geçen hafta Karadeniz ekibinin sahasında Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmayla son maçına çıkan ve ligin son haftasındaki Medipol Başakşehir müsabakasının kadrosunda yer almayan Slovak oyuncu, Trabzonspor ile anlaştığı 8 Haziran 2021'den itibaren 2 kupa sevinci yaşadı.

Slovak oyuncunun forma giydiği dönemde Trabzonspor, geçen sezon şampiyon olurken bu sezon başında da Demir Grup Sivasspor karşısında Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

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2021-2022 futbol sezonu öncesinde her bir sezon için Trabzonspor ile 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ve 700 bin euro imza ücreti karşılığında 2 yıllık anlaşan Slovak futbolcu, orta alanda takımını yönlendiren lider isim olurken şampiyonlukta da önemli rol oynadı.

Marek Hamsik, Trabzonspor formasıyla 2 sezonda toplam 65 resmi karşılaşmaya çıktı.

[Fotoğraf: AA]

5 gol attı

Marek Hamsik, ligde asistlerinin yanı sıra 2 sezonda 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bordo-mavili futbolcu, ligde geçen sezon sakatlıkların etkisiyle 26 lig maçında 2 bin 104 dakika oynarken ligin ilk haftasındaki Yeni Malatyaspor ile ligin 15. haftasındaki Adana Demirspor maçlarında 1'er gol kaydetti.

Hamsik, bu sezon ise ligin 11. haftasında Demir Grup Sivasspor, 32. haftasında Arabam.com Konyaspor ile 37. haftasında Corendon Alanyaspor maçında 1'er gol attı.

[Fotoğraf: AA]

Abdullah Avcı: Organizasyon şefi

Trabzonspor'da ilk çalıştığı teknik direktör olan Abdullah Avcı, Slovak futbolcuyla ilgili, "Hamsik'i çok konuşmaya gerek yok. Özel, dünya futbolunun kabul ettiği bir oyuncu. Bizim içerideki aklımız, organizasyon şefi." ifadesini kullanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Nenad Bjelica: İnanılmaz, mükemmel bir insan ve oyuncu

Bordo-mavili takımın mevcut teknik direktörü Nenad Bjelica ise futbolculuğu bırakan oyuncu için konuşmuştu.

"Hamsik seviyesinde o tecrübe, yaşta bir oyuncu bulmak çok kolay değil. Marek kadar çalışmaya aç oyuncu bulabilmemiz çok kolay değil. İnanılmaz, mükemmel bir insan ve oyuncu. Onunla çalışmaktan, son antrenörü olma fırsatı bulmaktan mutlu, gururlu hissediyorum.".