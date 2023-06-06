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Spor
AA 06.06.2023 13:15

Tottenham'da Ange Postecoglou dönemi

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, teknik direktörlük görevi için Avustralyalı Ange Postecoglou ile anlaştı.

Tottenham'da Ange Postecoglou dönemi
[Fotograf: İHA]

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ange Postecoglou'nun yeni teknik direktörümüz olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. ​​​​​​​Premier Lig'de teknik direktörlük yapacak ilk Avustralyalı Ange, 1 Temmuz'da 4 yıllık sözleşme ile bize katılacak." ifadeleri kullanıldı.

57 yaşındaki Postecoglou, İskoçya Premier Lig takımı Celtic'te son iki sezon art arda şampiyonluk yaşadı.


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