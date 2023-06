Tottenham'da Ange Postecoglou dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ange Postecoglou'nun yeni teknik direktörümüz olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. ​​​​​​​Premier Lig'de teknik direktörlük yapacak ilk Avustralyalı Ange, 1 Temmuz'da 4 yıllık sözleşme ile bize katılacak." ifadeleri kullanıldı.

57 yaşındaki Postecoglou, İskoçya Premier Lig takımı Celtic'te son iki sezon art arda şampiyonluk yaşadı.

We are delighted to announce the appointment of Ange Postecoglou as our new Head Coach on a four-year contract