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Dünya
AA 20.05.2024 10:48

İsrail'deki koalisyon hükümetinde "Gazze'nin idaresine" ilişkin tartışmalar sürüyor

İsrail'deki koalisyon hükümetinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sonrası "bölgenin idaresine" ilişkin ayrışma giderek derinleşiyor.

İsrail'deki koalisyon hükümetinde "Gazze'nin idaresine" ilişkin tartışmalar sürüyor

Koalisyon hükümetindeki çatlak derinleşirken, İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı hedef aldı.

Shlomo, İsrail ordu radyosunda yaptığı açıklamada, Gallant'ı Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın çıkarlarını temsil etmekle suçladı.

Koalisyon hükümetindeki tartışmalar, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın 15 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan saldırılar sonrası Gazze'nin yönetimine ilişkin planı açıklamasını istemesiyle başladı.

Gallant, Gazze'nin İsrail'in sivil veya askeri yönetimine rıza göstermeyeceğini ve Hamas dışındaki Filistinli kuruluşların uluslararası aktörler eşliğinde yönetilmesinin İsrail'in çıkarına olduğunu savundu.

Netanyahu, Gallant'ın açıklamasına sosyal medya üzerinden cevap vererek saldırılar sonrası Gazze'nin idaresini Filistin yönetimine bırakmayacağını söyledi.

Koalisyondaki aşırı sağcı bakanlar, Netanyahu'ya Savunma Bakanı Gallant'ı açıklamaları nedeniyle görevden alması çağrısı yaptı.

Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, 18 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarıyla tartışmaya dahil oldu.

Gantz, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulundu.

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