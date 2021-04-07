Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün annesini kaybeden Henry Onyekuru, cenaze töreni için ülkesi Nijerya'ya gitti.

Onyekuru, bu nedenle sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile 10 Nisan Cumartesi günü yapacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.