28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Benim Galatasaray için maddi olarak yaptığım fedakarlıklar inanın gazetede çıkanlardan çok daha fazlası. Bu kulüp için savaşırken de iki kere ayağımı sahada bıraktım."

"Büyük hedefimize odaklanalım"

Emre, yapılan yalan haberlerle sezon başından beri taraftarın önüne atıldığını belirtti.

"Zamanı gelince herkes görecek kimin ne talep ettiğini. Şimdi lütfen müsaade edin de büyük hedefimize odaklanalım."