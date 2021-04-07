Uzun süredir sakat olan golcü oyuncu iyileştikten sonra A Milli Takım kadrosuna dahil edilmişti. Kampta koronavirüse yakalanan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün son testi negatif çıktı.

Bu akşam Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakat olan Aboubakar'ın yokluğunda Cenk Tosun'un görev alması bekleniyor.