Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 15:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş'a Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'den iyi haber
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'e yapılan son koronavirüs testi negatif çıktı. Her iki oyuncu da Aytemiz Alanyaspor maç kadrosunda yer alabilecek.
Uzun süredir sakat olan golcü oyuncu iyileştikten sonra A Milli Takım kadrosuna dahil edilmişti. Kampta koronavirüse yakalanan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün son testi negatif çıktı.
Bu akşam Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakat olan Aboubakar'ın yokluğunda Cenk Tosun'un görev alması bekleniyor.
Etiketler: Beşiktaş
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