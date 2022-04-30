Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 16:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Hatayspor'un rakibi Altay
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bugün Altay'ı konuk edecek.
Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 13 yenilgi sonucunda 49 puan toplayan ve 10. sırada yer alan Hatayspor, Altayt karşısında galibiyet arayacak.
Ligde son 5 haftada galibiyeti bulunmayan 30 puanlı Altay, ligde son 4 haftaya averajla 17. sırada girdi.
Siyah-beyazlı ekip bu maçtan üç puan çıkartamazsa Süper Lig'e veda edebilir.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Hatayspor 2-1 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
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