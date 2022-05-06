Hatayspor'un konuğu Trabzonspor
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bugün, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u konuk edecek.
Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.
Ligde 6 maçtır kazanamayan Hatayspor ise kötü gidişe dur demek istiyor. 35 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi alan Hatayspor, 49 puanla 10. sırada yer alıyor.
Geçen hafta Fraport-TAV Antalyaspor beraberliğiyle mutlu sona ulaşan Trabzonspor, şampiyon unvanıyla çıkacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Muhtemel 11'ler
Atakaş Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak, Sackey, Sadık Baş, Mehdi, Onur, Louis, Ribeiro, El Kaabi, Diouf
Trabzonspor: Uğurcan, Puchacz, Hugo, Taha, Serkan Asan, Berat, Bakasetas, A. Ömür, Visca, Djaniny, Cornelius