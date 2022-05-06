Gaziantep FK, Kalyon Stadı'nda Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetti.

Kalyon Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip

Yukatel Kayserispor'un golünü 26. dakikada İlhan Parlak atarken, Gaizntep FK'nın golünü ise 27. dakikada Alexandru Maxim ağlarla buluşturdu.

Gaziantep FK ligde onuncu beraberliğini alarak 43 puana yükseldi ve ligde kalmayı garanitledi. Yukatel Kayserispor ise 44 puana ulaştı.

Bu sonucun ardından Altay ve Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'e veda etti.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadele de 0-0 sona ermişti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Yukatel Kayserispor gole yaklaştı. Köşe vuruşunu kullanan Onur Bulut'un ortasıyla kale önünde buluşan Campanharo'nun kafa vuruşunda topu kaleci Günay Güvenç çeldi.

25. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan gelişen atağında ise Recep Niyaz'ın pasıyla ceza sahası önünde buluşan Figueiredo'nun çektiği şutu kaleci Lung sola uzanarak elleriyle uzaklaştırdı.

GOL - 26. dakikada konuk ekip İlhan Parlak ile golü buldu. Yukatel Kayserispor'un sağ kanattan gelişen atağında, İbrahim Akdağ'ın açtığı ortayı kafayla karşılayan İlhan Parlak meşin yuvarlığı kalecinin sağından ağlara gönderdi. 0-1.

GOL - 27. dakikada ev sahibi takım beraberliği sağladı. Orta sahadan gelişen Gaziantep FK'nın atağında Maxim'in ceza sahası önünden şutunda top kaleci Lung'un solundan ağlarla buluştu. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada Gaziantep FK'lı Maxim'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasındaki Djilobodji'den seken top Ertuğrul Ersoy'un önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

55. dakikada Yukatel Kayserispor'un orta sahasında gelişen atağında Abdulkadir Parmak'ın ara pasıyla ceza sahasının içerisinde buluşan Carole Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Carole'nin çektiği şutu Günay Güvenç uzaklaştırdı.

58. dakikada sağ kanattan gelişen Yukatel Kayserispor'un atağında ise Emrah Başsan'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut kalenin üst direğinden döndü.

77. dakikada Gaziantep FK'dan Maxim'in kullandığı korner vuruşunu ceza sahasında karşılayan Sagal'ın kafa vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlağı rahatlıkla kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor ve Altay Spor Toto 1. Lig'e düştü.

Stat: Gaziantep Kalyon Stadyumu

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Hakan Karabalcık.

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Recep Niyaz (Dk. 63 Alexander Merkel), Doğan Erdoğan, Mirza Cihan (Dk. 46 Muhammet Demir), Angelo Sagal, Alexandru Maxim, Joao Figueiredo (Dk. 75 Hamza Mendyl).

Yukatel Kayserispor: Silviu Lung, Dimitrios Kolovetsios, Lionel Carole, Onur Bulut, Joseph Attamah, Gökhan Sazdağı (Dk. 69 Carlos Mane), Emrah Başsan (Dk. 82 Emre Demir), İbrahim Akdağ, Abdulkadir Parmak (Dk. 69 Hayrullah Erkip), Gustavo Campanharo, İlhan Parlak (Dk. 39 Yasir Subaşı).

Goller: Dk. 26 İlhan Parlak (Yuktel Kayserispor), Dk. 27 Alexandru Maxim (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 19 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 45+2 İbrahim Akdağ, Dk. 45+3 Yasir Subaşı, Dk. 51 Lionel Carole (Yukatel Kayserispor)