Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
23. Kumluca Yağlı Güreşleri başladı
[Fotoğraf: İHA]
Koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan, 2021'de de izleyicisiz Antalya'da gerçekleştirilen Kumluca Yağlı Güreşleri bu yıl seyircili başladı.
Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen güreşlere, Kumluca Karatepe Stadı'nda dualarla start verildi. İlk günde pehlivanların boy ayrımı yapıldıktan sonra minik boylarda ilk tur güreşleri gerçekleştirildi.
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, bölgede ata sporu yağlı güreşlere büyük bir ilgi olduğunu söyledi.
Kumlucalıların 2 yıllık aradan sonra güreş izlemenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Köleoğlu, pazar günü başpehlivan finali ile sona erecek olan organizasyona Antalyalıları beklediklerini kaydetti.
Etiketler: Antalya
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