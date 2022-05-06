Beşiktaş, Fenerbahçe maçına yoğunlaşmış durumda. Siyah beyazlılar, derbide birçok önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

Rosier ve Montero cezalı, Vida'nın ise sakatlığı var. Hırvat oyuncu ayrıca babasının ameliyatı nedeniyle ülkesinde bulunuyor.

Bu isimler, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Eksiklere rağmen teknik direktör Valerien Ismael, derbide 3-4-3 sistemini bozmayacak.

Fransız teknik adam, oyuncularına Fenerbahçe'yi ezberletmeye çalışıyor. Valerien Ismael, rakibin artı ve eksilerini görüntülü analizlerle ve saha çalışmalarıyla futbolcularına anlattı.

46 yaşındaki teknik adam, siyah beyazlıların başındaki ilk derbi galibiyetini almanın yollarını arıyor.

Can Bozdoğan ve Umut Meraş antrenmanda yer aldı

Diğer yandan Beşiktaş, ilk bölümü basına açık bir antrenman gerçekleştirdi. Sakatlıkları devam eden Mert Günok, Gökhan Töre ve Mehmet Topal çalışmaya katılmadı.

Can Bozdoğan ve Umut Meraş'ın ise katılım sağladığı antrenman, basına açık bölümün ardından taktik çalışmalarla devam etti. Antrenmanı, siyah-beyazlı kulübün sportif direktörü Ceyhun Kazancı da izledi.