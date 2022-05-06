Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2009 doğumlu milli oyuncusu Deniz Sapmaz, daha 13 yaşında ulaştığı uluslararası bir başarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ataşehir Golf Kulübü sporcularından Sapmaz, Slovakya Golf Federasyonuna bağlı Red Oak Golf Kulübünce Nitra kentinde geçtiğimiz nisan ayında düzenlenen ve 3 ülkeden 79 oyuncunun katıldığı turnuvada, 16 yaş altı kategorisinde yarıştı.

54 delik üzerinden oynanan müsabakalar sonunda ilk raundu 74, ikinci raundu 81, final raundunu ise 79 gross skorla bitiren Sapmaz, toplam 234 gross skorla müsabakaları ikinci sırada tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

Anne-babadan golfçü

Golf sporuna 8 yaşında, 2017'de başladığını ve 5 yıldır devam ettiğini anlatan Sapmaz, "Annemle babam golfte kaptandı. Babam golf oynuyordu. Onlar orada olduğu için ben de merak ettim, öyle başladım." dedi.

Slovakya'daki uluslararası yarışmada ikincilik başarısı gösterdiği hatırlatılan Sapmaz, turnuvanın soğuk olan hava şartları ve fazla rüzgar nedeniyle zorlu geçtiğini belirterek, "Ama buradaki deneyimlerim nedeniyle iyi oynadım ve ikinci oldum. Buradaki turnuvalarım ve deneyimlerim sayesinde orada kolay bir şekilde oynayabildim. Ve iyiydim." diye konuştu.

Bu başarının gururunu yaşadığını ve insanların kendisini tebrik ettiğini aktaran Sapmaz, hedefleriyle ilgili de konuştu.

"Bazı turnuvalara gitmek istiyorum. Benim hedefim şu an European Masters'i oynamak. Oraya seçilip gidiyoruz. Hocam beni seçerse, inşallah seçilirim, o zaman ona gitmek istiyorum, onun için çalışıyorum. Orada da gidip derece yaparsam çok güzel olur. Yani şu an hedefim o. Golfte Türkiye'nin adını duyurmak istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Çok fazla yaşıtım yok, pes etmemek gerekiyor"

Sapmaz, kendi yaşıtı çocuklara golf sporunu önerip önermediği sorusuna yanıt verdi.

"Evet öneriyorum. Yani hem sosyal bir şey, hem de kendinizi mutlu edebiliyorsunuz. Yani ben çok mutlu oluyorum oynamaktan. Çok fazla yaşıtım yok. Çünkü sıkıcı bulabiliyorlar. Ama bu uzun vadeli bir şey. O yüzden pes etmemek gerekiyor."

Okulunu aksatmadığını, takdir belgesi aldığını ve okuldaki hocalarının kendisini desteklediğini de kaydeden Deniz Sapmaz, Türkiye Golf Federasyonuna ve hocalarına çok teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

Başantrenör Erol Şimşek: Avrupa şampiyonluğuna hazır olacak

Başantrenör Erol Şimşek de, Deniz Sapmaz'ın 2009'da doğan, Türkiye'nin en genç kadın oyuncularından birisi olduğuna dikkat çekti.

"Parlak bir oyuncu, çalışkan, hırslı bir oyuncu. Özellikle sahada da oynarken agresif oynuyor. Tabii ki hedefleri var. Bu sene European Masters, 16 yaşında iki kız, iki erkek için Finlandiya'da olacak. Tabii ki Deniz adaylardan birisi. Kendisi de mücadele ediyor bunun için. Şansı da iyi gözüküyor."

[Fotoğraf: AA]

Şimşek, milli oyuncunun Silivri'deki turnuvada gösterdiği performanstan memnun kaldığını belirtti.

"Kendisi ilk dokuz. Sonuçta golfte 18 parkur oynanıyor. İlk dokuzda iyi oynadı, ikinci dokuzda biraz düşüş oldu. Tabii onunla konuşacağız. Daha eksikliklerini tamamlayarak inşallah Avrupa şampiyonluğuna hazır olacak."

Sezonun çok iyi gittiğini ve Deniz'den memnun olduğunu da belirten Şimşek, "Deniz'in yaşına göre Türkiye çapında CV'si çok iyi, geleceği parlak gözüküyor." dedi.