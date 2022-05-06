Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arsenal Mikel Arteta'nın sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın sözleşmesini yeniledi.
Arsenal Kulübü, Aralık 2019'da takımın başına geçen 40 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Arteta ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma imzalandığını duyurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Arteta yönetimindeki Arsenal, Premier Lig'de sezonun bitimine 4 maç kala 63 puanla 4. sırada yer alıyor.
The journey continues— Arsenal (@Arsenal) May 6, 2022
Mikel Arteta
Jonas Eidevall
Congratulations on your new deals!
Etiketler: Premier Lig Transfer Haberleri
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