Arsenal Kulübü, Aralık 2019'da takımın başına geçen 40 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Arteta ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma imzalandığını duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Arteta yönetimindeki Arsenal, Premier Lig'de sezonun bitimine 4 maç kala 63 puanla 4. sırada yer alıyor.

