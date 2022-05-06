Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Genel Başkanı Semra Çetinkaya, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ve dünyada 3 milyondan fazla kişinin omurilik felcine bağlı olarak tekerlekli sandalyeyle hayatına devam ettiğini belirtti.

Çetinkaya, omurilik felci tedavisine yönelik yapılan her çalışmanın bu kişilerin hayata tutunması için büyük önem arz ettiğini aktardı.

"Henüz tedavisi bulunmayan bu hastalık için Wings For Life Vakfının üstlendiği misyona biz de destek vermekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Umuyoruz ki Wings For Life World Run'la omurilik felci tedavisi için umutlarımızı büyüteceğiz."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "dünyanın en büyük iyilik koşusuna" ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

[Fotoğraf: AA]

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise etkinliğin ayrı bir güzelliğinin de insanların iyilik yapmak için bir araya gelmesi olduğunu belirtti.

Ford Türkiye Pazarlama Müdürü Talat İşçioğlu da 2016 yılından beri Wings for Life World Run'un ana sponsoru sıfatıyla dünyanın en önemli iyilik koşularından birinin parçası olduklarını aktardı.

Red Bull sporcusu Dario Costa ise hayatın beklenmedik bir kazayla değişebildiğini belirterek, bunu bilerek yaşanması gerektiğini aktardı.

Kadın parkur sporcularından Hazal Nehir ise anlamlı koşuda yer almanın kendisi için çok önemli olduğunu bildirdi.

8 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Wings for Life World Run 2022, 14.00'te başlayacak.