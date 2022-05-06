Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asya Oyunları koronavirüs nedeniyle ertelendi
[Fotoğraf: AA]
Çin'in Hangcou kentinde eylülde düzenlenmesi planlanan 2022 Asya Oyunları, COVID-19 salgını nedeniyle ertelendi
Asya Olimpiyat Konseyinden (OCA) yapılan açıklamaya göre, 10-25 Eylül'de düzenlenmesi planlanan 19. Asya Oyunları daha sonra açıklanacak tarihte gerçekleştirilecek.
Konseyin web sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çin Olimpiyat Komitesi ve Hangcou Asya Oyunları Organizasyon Komitesi ile yapılan değerlendirmelerde, tarafların "salgın durumunu ve organizasyonun büyüklüğünü dikkate alarak" söz konusu kararı verdi.
Daha önce ertelenen, Çin'in Şantou kentinde düzenlenmesi planlanan 2021 Asya Gençlik Oyunları ise iptal edildi. Sonraki Gençlik Oyunları'nın, planlandığı gibi 2025'te Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılacak.
Erteleme ve iptal kararları, OCA'nın Taşkent'te yapılan İcra Kurulu toplantısında alındı.
Etiketler: Koronavirüs
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