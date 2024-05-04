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Türkiye
AA 04.05.2024 02:26

Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından İsabeyli Mahallesi'nde durdurulan araçta arama yapan ekipler, satışa hazır 515 gram skunk, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.B, A.P. ve S.E.A. tutuklandı, T.A. ile N.P adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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