Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 15:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Konyaspor'da Nejc Skubic'ten emeklilik kararı
[Fotoğraf: AA arşiv]
İttifak Holding Konyaspor'un başarılı sağ beki Nejc Skubic, sürpriz bir karara imza attı.
32 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda profesyonel futbolculuk kariyerini noktalama kararı aldı.
Skubic, ailesine daha fazla vakit ayırmak istediği ve oğlunun eğitim hayatını düşündüğü için bu kararı aldı.
İttifak Holding Konyaspor, adını kulübün unutulmazları arasına yazdıran Sloven savunmacı için bir veda organizasyonu düzenleyecek.
6 yılı aşkın süredir yeşil beyazlı formayı giyen Nejc Skubic, İç Anadolu ekibiyle 252 maça çıkıp 19 gol attı ve 30 da gol pası verdi.
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