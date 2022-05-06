Atakaş Hatayspor, Yeni Hatay Stadı'nda şampiyon Trabzonspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetti.

Trabzonspor'da Bakasetas 12. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. 48. dakikada Djaniny bordo mavili ekibi 1-0 öne geçirdi.

90+6. dakikada ise Mame Diouf skoru 1-1'e getirdi ve skoru belirledi.

Ligde galibiyet hasreti 7 maça çıkan Hatayspor 50 puana yükseldi.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor ise 12. beraberliğini alarak 78 puana ulaştı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Hatayspor'un sol kanattan gelişen atağında Saint-Louis'in ceza sahası içerisine pasında topla buluşan El Kaabi'nin şutunu kaleci Uğurcan Çakır, son anda kornere çeldi.

7. dakikada sol kanattan Lobjanizde'nin rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisinden sert şuttu top yan direkten geri döndü. Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.

[Fotoğraf: AA]

VAR KARARI İLE PENALTI - 9. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Boudjemaa topu uzaklaştırdı. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu kenara gelerek izleyen hakem Volkan Bayarslan, Boudjemaa'nın rakibine ceza sahası içinde faul yaptığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

BAKASETAS PENALTI KAÇIRDI - 11. dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas'ın vuruşunda kaleci Munir, gole izin vermedi.

12. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine yapılan ortada yaşanan karambolde topu önünde bulan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda kaleci Munir, topu kornere çeldi.

35. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği şut direğin yanından dışarı çıktı.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 48. dakikada Trabzonspor öne geçti. Berat Ayberk Özdemir'in pasıyla rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisine giren Djaniny, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Djaniny'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

Maçın 62. dakikasında tribünlerden inerek sahaya giren bir taraftar kaleci Uğurcan Çakır'ın yanına koşarak sarıldı. Emniyet güçlerinin taraftarı dışarı çıkarmasının ardından oyun yeniden başladı.

73. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cornelius'un vuruşunda kaleci Munir, gole izin vermedi.

[Fotoğraf: AA]

81. dakikada Benzia'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut savunmaya çarparak direğin yanından kornere çıktı

90. dakikada Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Cornelius'un kafa vuruşunda top kaleci Munir'de kaldı.

GOL - 90+4 Hatayspor beraberliği yakaladı. Adekugbe’nin sol kanatta ceza sahası içinden yerden ortasında Diouf'un altı pas üzerinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Yeni Hatay Stadyumu

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Furkan Ürün

Atakaş Hatayspor: Munir, Sam Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün (Dk. 46 Yassine Benzia), Isaac Sackey (Dk. 29 Fatih Kurucuk), Mehdi Boudjemaa, Saba Lobjanidze (Dk. 76 Mahmoud Kahraba), Sadık Baş, Ayoub El Kaabi (Dk. 64 Mame Biram Diouf), Dylan Saint-Louis, Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 76 Muhammed Mert).

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan, Berat Özdemir (Dk. 80 Dorukhan Toköz), Anastasios Bakasetas, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Edin Visca), Murat Cem Akpınar (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Jorge Djaniny (Dk. 72 Anthony Nwakaeme), Jean Kouassi (Dk. 46 Andreas Cornelius).

Sarı kart: Dk. 32 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)

Goller: Dk. 48 Djaniny (Trabzonspor), Dk. 90+6 Mame Diouf (Atakaş Hatayspor)