Hatayspor Pendikspor'u ağırlıyor

Hatayspor ile Pendikspor, Mersin Stadı'nda karşılaşıyor. Mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metooğlu yönetiyor.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan Hatayspor, 47. dakikada Rivas ile 1-0 öne geçti.

Ligde oynadığı 19 karşılaşmada 20 puan toplayan ve 16. sırada yer alan Hatayspor, çıktığı karşılaşmalarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 26 gol gördü.

Hatayspor, 15 puanla 19. sırada yer alan Pendikspor karşısında galibiyet arıyor.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rivas, meşin yuvarlağı penaltı noktasında önündeki Hodzic'e çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top auta gitti.

44. dakikada Hatayspor gole yaklaştı. Rivas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hodzic'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Mersin

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Bersan Duran

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz, Hodzic, Görkem Sağlam, Aburjania, Rivas, Dadashov

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir, Erencan Yardımcı, İbrahim Akdağ, Gökcan Kaya, Midtsjö, Diaby, Halil Akbunar

Sarı kart: Dk. 20 Ghoulam (Hatayspor)