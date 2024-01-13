Duman 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER / AA 13.01.2024 14:40

Hatayspor Pendikspor'u ağırlıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlıyor.

Hatayspor Pendikspor'u ağırlıyor
[Fotograf: AA]

Hatayspor ile Pendikspor, Mersin Stadı'nda karşılaşıyor. Mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metooğlu yönetiyor.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan Hatayspor, 47. dakikada Rivas ile 1-0 öne geçti.

Ligde oynadığı 19 karşılaşmada 20 puan toplayan ve 16. sırada yer alan Hatayspor, çıktığı karşılaşmalarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 26 gol gördü.

Hatayspor, 15 puanla 19. sırada yer alan Pendikspor karşısında galibiyet arıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rivas, meşin yuvarlağı penaltı noktasında önündeki Hodzic'e çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top auta gitti.

44. dakikada Hatayspor gole yaklaştı. Rivas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hodzic'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Mersin

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Bersan Duran

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz, Hodzic, Görkem Sağlam, Aburjania, Rivas, Dadashov

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir, Erencan Yardımcı, İbrahim Akdağ, Gökcan Kaya, Midtsjö, Diaby, Halil Akbunar

Sarı kart: Dk. 20 Ghoulam (Hatayspor)

ETİKETLER
Hatayspor Pendikspor Süper Lig
Sıradaki Haber
MKE Ankaragücü'nün rakibi Kasımpaşa
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:57
Pençe Kilit şehitlerimizi uğurluyoruz
14:59
Sızma girişimi engellendi, 9 terörist etkisiz
14:34
Çamlıca Camii'nde şehitlere ve Gazze'ye dua edilecek
14:29
Karadeniz'de kar nedeniyle 343 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
14:21
Türkiye'de en soğuk gece eksi 18,3 dereceyle Bolu'da yaşandı
13:55
Emine Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Karadeniz'de kar yağışı...
Karadeniz'de kar yağışı...
FOTO FOKUS
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri böyle vuruldu
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri böyle vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ