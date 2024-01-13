MKE Ankaragücü nefes aldı

MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Ömer Faruk Turtay yönetti.

MKE Ankaragücü, ligde uzun bir aradan sonra galibiyet sevini yaşadı.

Kasımpaşa, 35. dakikada Aytaç Kara ile 1-0 öne geçti. MKE Ankaragücü ise 45+1. dakikada Mujakic ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Bajic 64. dakikada MKE Ankaragücü'nü 2-1 öne geçirdi. 83. dakikada Moreira farkı ikiye çıkardı ve MKE Ankaragücü maçı 3-1 kazandı.

Ligde 6 maç sonra, yaklaşık 2 ay sonra, sahadan galip ayrılan MKE Ankaragücü puanını 24'e yükseltti.

Son galibiyetini ligin 13. haftasında 25 Kasım 2023'te Gaziantep FK deplasmanında 1-0'lık skorla elde eden başkent ekibi, daha sonraki 6 lig maçında 5 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

İç sahada 2,5 ay sonra galibiyet

MKE Ankaragücü, sahasında 2,5 ay sonra galip geldi.

Eryaman Stadı'nda ligde son olarak 29 Ekim 2023'te Yılport Samsunspor karşısında 2-0'lık skorla galip gelen MKE Ankaragücü, sonraki 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgiyle sahadan ayrılmıştı.

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı mağlup ederek iç sahadaki 5 maçlık galibiyet hasretini de noktaladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Kasımpaşa ise ligde üst üste ikinci toplamda sekizinci yenilgisini alarak 26 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Kasımpaşa 3-2 kazanmıştı.

MKE Ankaragücü taraftarı, PFDK tarafından verilen beş maçlık cezanın üçüncüsünü bu karşılaşmada çektiği için tribünde yer alamadı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

29. dakikada kaleci Bahadır'ın savunma arkasına gönderdiği degaj vuruşta topu kontrol eden ve rakip kaleci Gianniotis'i geçen Cephas'ın çektiği şutta Taylan Utku Aydın, meşin yuvarlağın filelere gitmesine engel olarak mutlak bir golü engelledi.

GOL - 35. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kaleci Bahadır'ın hatasıyla topu kazanan konuk ekipte ceza sahasına giren Hajradinovic, meşin yuvarlağı ceza yayının üzerindeki Aytaç Kara'ya çıkardı. Düzgün bir şut çeken Aytaç, topu sol direğin dibinden filelere gönderdi. 0-1.

42. dakikada Hajradinovic'in şutunda top ceza sahasının içinde Neto'nun önünde kaldı. Neto'nun kale sahasının sağ çaprazından çektiği şutta top az farkla yandan auta gitti.

43. dakikada ceza sahasının sol çaprazından Cephas'ın çektiği şutu kaleci Gianniotis, sağına uzanarak topu kontrol etti.

45. dakikada Kasımpaşa ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Cephas'ın şutunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

GOL - 45+1. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Sol taraftan Pedrinho'nun kullandığı korner atışında kale sahasında iyi yükselen Mujakic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

59. dakikada Hanousek'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı altıpasın içindeki Bajic topu, arka direğe kafasıyla aşırttı. Müsait durumda topla buluşan Morutan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

GOL - 64. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Soldan çalımlarla ceza sahasına giren Cephas, topu müsait durumdaki Bajic'e çıkardı. Kale sahsının içindeki Bajic, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. 2-1.

80. dakikada MKE Ankaragücü savunmasında ceza sahasında yaşanan karambolde, Ben Ouanes'in şutunda top önce üst direğe sonra kale çizgisine çaparak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Da Costa'nın kafa vuruşunda ise top auta gitti.

GOL - 83. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye yükseltti. Taylan Utku Aydın'dan topu orta sahada kapan Pedrinho, ceza sahasına kadar girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 3-1.

KASIMPAŞA'NIN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ - 90+2. dakikada Kasımpaşa'nın attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Selim Dilli'nin ceza sahasına yaptığı ortada yaşanan karambolü değerlendiren Da Costa, kale sahasının içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu kenara gelerek monitörden inceleyen hakem Ömer Faruk Turtay, golden önce elle oynama tespit ederek golü iptal etti.

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü, 3-1 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Eryaman

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Yusuf Bozdağan, Özcan Sultanoğlu

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou (Dk. 46 Hanousek), Radakovic, Mujakic, Atakan Çankaya, Ali Kaan Güneren, Pedrinho (Dk. 87 Cem Tuna Türkmen), Morutan (Dk. 70 Tolga Ciğerci), Cephas, Chatzigiovanis, Bajic (Dk. 79 Macheda)

Kasımpaşa: Gianniotis, Neto, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic (Dk. 86 Selim Dilli), Gomis, Da Costa

Goller: Dk. 35 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 45+1 Mujakic, Dk. 64 Bajic, Dk. 83 Pedrinho (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 24 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 71 Yasin Özcan (Kasımpaşa)