Duman 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 13.01.2024 14:25

MKE Ankaragücü'nde yeni sportif direktör belli oldu

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün yeni sportif direktörü Yılmaz Bal oldu.

MKE Ankaragücü'nde yeni sportif direktör belli oldu

MKE Ankaragücü'nde sportif direktör Emre Yıldız ile geçtiğimiz günlerde yollar ayrılmıştı.

Yıldız'dan boşalan sportif direktörlük görevine Yılmaz Bal getirildi. Yılmaz Bal'ın kısa süre içerisinde Başkent ekibindeki görevine başlaması bekleniyor.

Bir dönem Çaykur Rizespor'da da sportif direktörlük görevi üstlenen Bal, son olarak 2021 yılında 1'inci Lig ekibi Manisa FK'da çalışmıştı.

Yılmaz Bal, daha önce Ankaragücü'nde kaleci olarak forma giymiş ve kaleci antrenörü olarak da görev yapmıştı.

MKE Ankaragücü'nde yeni sportif direktör belli oldu

Hedef üst sıralara tırmanmak

Geride kalan 19 maçta 21 puan toplayan ve 13. sırada yer alan MKE Ankaragücü, düşme potasının 3 puan üzerinde bulunuyor.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başkent ekibi, toplayacağı puanlar ile üst sıralara çıkmak istiyor.

ETİKETLER
MKE Ankaragücü Süper Lig
Sıradaki Haber
Lefter Küçükandonyadis vefatının 12. yılında anıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:57
Pençe Kilit şehitlerimizi uğurluyoruz
14:59
Sızma girişimi engellendi, 9 terörist etkisiz
14:34
Çamlıca Camii'nde şehitlere ve Gazze'ye dua edilecek
14:29
Karadeniz'de kar nedeniyle 343 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
14:21
Türkiye'de en soğuk gece eksi 18,3 dereceyle Bolu'da yaşandı
13:55
Emine Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Karadeniz'de kar yağışı...
Karadeniz'de kar yağışı...
FOTO FOKUS
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri böyle vuruldu
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri böyle vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ