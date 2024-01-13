Sivasspor'da Ali Şaşal Vural eldivenini hiç çıkarmadı

Eskişehirspor'dan 2016-2017 sezonunda transfer olduğu kırmızı-beyazlı ekipte 8. sezonunu geçiren 33 yaşındaki kaleci Ali Şaşal Vural, son dönemlerdeki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Sezona teknik direktör Servet Çetin ile başlayan ve Bülent Uygun ile devam eden Sivasspor'da, Ali Şaşal Vural her iki teknik adamın da kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer aldı.

Ali Şaşal Vural, ligin ilk yarısında geride kalan 19 haftanın tamamında 90 dakika sahada kalarak kırmızı-beyazlı ekibin en istikrarlı oyuncusu oldu.

Ligde 19 maçta 29 kez kalesini gole kapatamayan Ali Şaşal Vural, ligin ilk yarısında 1710 dakika sahada kalmayı başardı.

Başarılı eldiven, kariyerinde 123 kez Süper Lig'de, 23 kez Türkiye Kupası'nda, 15 kez Avrupa kupalarında ve 1 kez de Süper Kupa'da görev aldı.

[Fotoğraf: AA]

Sivasspor'da en çok süre alan oyuncular

Kırmızı-beyazlı ekipte kaleci Ali Şaşal Vural'ın ardından savunma oyuncuları Uğur Çiftçi 19 maçta 1699 dakika, Caner Osmanpaşa 19 maçta 1678 dakika sahada kalan oyuncular oldu.

Orta saha oyuncuları Charis Charisis 18 maçta 1507 dakika, Samuel Saiz 18 maçta 1440 dakika ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer olan Yunus Emre Konak kırmızı-beyazlı formayla 17 maçta 1330 dakika süre alarak en istikrarlı oyuncular arasında yer aldı.

En golcü Rey Manaj

Ligin ilk yarısında Sivasspor'da Rey Manaj en golcü oyuncu olarak dikkati çekti. Ligin 19 haftalık periyodunda Sivasspor, 24 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 29 gol gördü.

Sivasspor'un, Süper Lig'de rakip filelere gönderdiği gollere Arnavut forvet Rey Manaj 8 golle katkı sağladı.

Rey Manaj; Siltaş Yapı Pendikspor, Corendon Alanyaspor, Trabzonspor (2), Fenerbahçe, İstanbulspor ve Mondihome Kayserispor (2) maçlarında rakip fileleri havalandırdı.

[Fotoğraf: AA]

Sivas temsilcisinde orta saha oyuncusu Samuel Saiz 5, forvet Fode Koita ile orta saha oyuncuları Clinton N'jie ve Gerson Rodrigues 2'şer golle takımına katkı sağladı.

Sivasspor'da, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Modou Barrow ve Roman Kvet 1'er kez gol sevinci yaşadı.

Ligin 19. haftasında Sivasspor'un Mondihome Kayserispor ile yaptığı maçta rakip takım oyuncusu Arif Kocaman kendi kalesine gol attı.

Charisis 6 kez sarı kart gördü

Kırmızı-beyazlı takımda 1 kez kırmızı, 1 kez sarı kart gören orta saha oyuncuları Clinton N'jie ile 6 kez sarı kartla cezalandırılan Charis Charisis en hırçın futbolcular olarak öne çıktı.

Sivasspor'da Rey Manaj 4, Caner Osmanpaşa, Samuel Saiz, Roman Kvet ve Uğur Çiftçi 3'er, Yunus Emre Konak, Gerson Rodrigues, Fode Koita ve Emrah Başsan 2'şer, Samba Camara, Ali Şaşal Vural, Ziya Erdal, Burak Kapacak ve Aaron Appindangoye 1'er kez sarı kartla cezalandırıldı.