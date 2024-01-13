Duman 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 13.01.2024 13:55

Milli atlet Paris için her gün 25 kilometre koşuyor

Bitlisli milli atlet İsmail Taşyürek, Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmak için Erzurum'da her gün 25 kilometre mesafe koşuyor.

Milli atlet Paris için her gün 25 kilometre koşuyor
[Fotograf: AA]

Bitlis'in Hizan ilçesinde lise okurken 2020'de Trabzon'da katıldığı dağ koşusu milli takım seçmesinde 74 sporcu arasından 71. olduktan sonra hocasının desteğiyle atletizme başlayan 21 yaşındaki İsmail Taşyürek, çalışmalarını sürdürüyor.

Taşyürek, İstanbul'da 2022'de düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Salon Seçmesi'nde 1500 metrede birinci, 3 bin metrede ikinci olduktan sonra milli takıma seçildi.

Aynı yıl Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda 1500 metrede ikinci olan Taşyürek, milli formayla ilk kez çıktığı yarışta uluslararası ilk başarısını kazandı.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2. Sınıf öğrencisi olan Taşyürek, başarılarını artırmak için her gün 25 kilometre koşup 4 saat antrenman yapıyor.

Taşyürek, Türkiye'yi ulusal ve uluslararası yarışlarda başarılı şekilde temsil edebilmek için antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğünü söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Orada üniversitemi ve ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim"

Taşyürek, son katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı sakatlıktan dolayı istediği dereceyi kazanamadığını belirtti.

"Şu anda iyim, önümde Dünya Üniversiteler Arası Kros Şampiyonası var, aynı zamanda olimpiyat yılındayız. Şampiyonaya gitmeye hak kazandım. Orada üniversitemi ve ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim. Sonra Avrupa Akdeniz Şampiyonası var orada ülkemi temsil etmek istiyorum. Bunun için çalışmalarım devam ediyor."

Taşyürek, hedeflerine ulaşma açısından katılacağı yarışların kendisi için motivasyon olacağını belirtti. Taşyürek, Paris'te yapılacak olimpiyatlara katılmayı hedeflediğini dile getirdi.

"Çok iyi bir serüvenden geçiriyoruz, inşallah daha iyisinin olacağına eminim. 2022'de İstanbul Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda ülkemizde 3 bin metrede barajı geçtim. 8 dakika 13 saniyelik derece elde ettim. Benim için en önemli yarışmalardan biride Denizli'de yapılan Balkan Şampiyonasıydı. Orada 5 bin metrede ülkemi temsil ettim ve açık ara şampiyon oldum. Bu yarış bana büyük anlam kattı."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İdolünün yolundan ilerliyor

İdolünün, hemşerisi Avrupa ikincisi Ayetullah Aslanhan olduğunu işaret eden Taşyürek, Aslanhan'ın 2019'da olimpiyat şampiyonunun arkasından gelip ikinci olduğu yarışı izlediğini, o an "O yaptı da ben niye yapamayayım. Madalyayı o almışsa bende alabilirim" diye düşündüğünü söyledi.

Taşyürek, şimdi Aslanhan ile takım arkadaşı olduğunu ifade etti.

"Ülkemin başarılı sporcusu, onu taktir ediyorum. Zorluklar ve verilmeyen imkanlardan gelip, imkansızı başarmak her sporcunun istediği şeydir. Benim tek idolüm o, onun gibi olmak istiyorum. En önemlisi bu sporda ileriyi, geleceği görebilmek. Bakanlığımız, federasyonumuz ve antrenörlerim geleceğimizi görüyorlar, o ışığı veriyoruz. İnşallah 2024 olimpiyatlarına katılamasak bile 2028'e emin adımlarla ilerleyeceğiz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Bitlis Atletizm
Sıradaki Haber
Down sendromlu yüzücü Göktan milli formaya kavuşmak için çalışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:57
Pençe Kilit şehitlerimizi uğurluyoruz
14:59
Sızma girişimi engellendi, 9 terörist etkisiz
14:34
Çamlıca Camii'nde şehitlere ve Gazze'ye dua edilecek
14:29
Karadeniz'de kar nedeniyle 343 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
14:21
Türkiye'de en soğuk gece eksi 18,3 dereceyle Bolu'da yaşandı
13:55
Emine Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Karadeniz'de kar yağışı...
Karadeniz'de kar yağışı...
FOTO FOKUS
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri böyle vuruldu
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri böyle vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ